Michael Foisel war bereits über 10 Jahre bei Swisspearl (vormals Eternit) in verschiedenen Vertriebspositionen tätig, zuletzt bis 2020 als Vertriebsleiter für den gesamten österreichischen Markt.



„Nach einem mehrjährigen Wechsel in die Fertighausbranche freue ich mich sehr, wieder Teil des Unternehmens zu sein“, so Foisel.