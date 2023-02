"Bis dato gab es nur eine jährliche Vereinbarung, das ist jetzt erstmals eine längerfristige Verbindlichkeit", sagte Schnöll. "Wir haben jetzt attraktive Angebote bei den Tickets, aber in der Infrastruktur gibt es massiven Aufholbedarf." ÖBB-Chef Andreas Matthä betonte, dass es für die Verkehrswende eine entsprechende Infrastruktur brauche. Die Bahnhöfe würden daher zu modernen Mobilitätsdrehscheiben umgebaut. Vor allem die Bewältigung der so genannten letzten Meile solle erleichtert werden. Das bedeute zusätzliche Park-and-Ride-Plätze - laut Schnöll 1.200 zusätzliche Stellplätze -, moderne Fahrrad-Abstellplätze auch mit Lademöglichkeiten, Lösungen mit Scootern, Rail&Drive in größeren Orten oder kurze Umstiegswege vom Bus in die Bahn, "teilweise ist das sogar am selben Bahnsteig möglich", so Matthä.