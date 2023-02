Warum die deutsche KanAm Grund Group kürzlich die Logistikimmobilie „Cross Dock Upper Austria“ erstand, erläutert Managing Director Sascha Schadly.



SOLID: Weshalb dieses Objekt?

Sascha Schadly: Für den Erwerb sprach zum einen die geographische Lage. Das Objekt befindet sich in Enns, in der Nähe der Landeshauptstadt Linz und somit in einem der drei Logistikhotspots in Österreich. Neben der Lage überzeugte uns das Objekt selbst. Die Last-Mile-Logistik-Immobilie „Cross Dock Upper Austria“ wurde 2019 in hochqualitativer Bauweise errichtet und erfüllt zudem notwendige Nachhaltigkeitsstandards. Es wurden zahlreiche LKW-Parkplätze für elektrische Ladestationen vorbereitet. Das Gebäude verfügt über die BREEAM „Very Good“Zertifizierung und stellt damit hinsichtlich der Nachhaltigkeitsstandards eine optimale Ergänzung zum Portfolio unseres Publikumsfonds „Leading Cities Invest“ dar, für den wir die Immobilie erworben haben. Langfristiger Mieter ist die Österreichische Post AG. Kurzum: die gute Lage, das Objekt selbst und der renommierte Mieter gaben den Ausschlag für der Erwerb der Immobilie.



Wie entwickelt sich der erwähnte Immobilienfonds „Leading Cities Invest“?

Vor kurzem überschritt der Fonds hinsichtlich des Fondsvolumens die Eine-Milliarde-Euro-Marke. Diese positive Entwicklung bestätigt unsere Anlagepolitik sowie das Vertrauen der Investoren in diese. Seit Auflage am 15. Juli 2013 erzielte der Fonds eine Performance von kumuliert 29,0 Prozent bei einer geringen Volatilität von 0,8 Prozent.



Generell gilt Covid-19 gilt Treiber am europäischen Logistikimmobilienmarkt. Inwiefern trifft das auch auf den österreichischen Markt zu?

Der Logistikmarkt in Österreich – wie auch in anderen Ländern – erlebt in den letzten Jahren vor allem durch die Beliebtheit des Onlinehandels einen positiven und kontinuierlich anhaltenden Wachstumstrend. Analog dazu stieg das Interesse an Logistikimmobilien an. So bewegte sich der Anteil von Logistiktransaktionen am österreichischen Gesamtmarkt 2015 zwischen 0 und 5 Prozent. Von 2018 bis 2020 verdoppelte sich der Anteil jedes Jahr (2018: 4 Prozent; 2019: 8 Prozent; 2020: 16 Prozent). Dieser Effekt wurde durch Lockdown-Maßnahmen während der Covid-19-Pandemie zwischen 2020 und 2022 verstärkt. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Logistikimmobilien in Österreich weiterhin hoch sein wird.



Wie wirken sich der Krieg in der Ukraine und seine Folgen auf den österreichischen Logistikimmobilienmarkt aus?

Die Logistikbranche ist aufgrund des Krieges mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Angefangen vom Fahrermangel bei LKWs, über die Lieferkettenproblematik, bis hin zu gestiegenen Energie- und Benzinpreisen. Nach tendenziell eher sinkenden Renditen für Logistikimmobilien in den letzten Jahren, legen sie erstmals wieder leicht zu. Das liegt vor allem am gestiegenen Zinsumfeld, das zur Reduktion der durch den Krieg bedingten hohen Inflation beitragen soll. Zudem sind die Baukosten für Logistikimmobilien – Immobilien im Allgemeinen – gestiegen. Vor dem Hintergrund des weiterhin hohen Bedarfs an Neubauflächen werden die genannten Faktoren voraussichtlich zu steigenden Mietpreisen führen. Davon werden insbesondere die österreichischen Logistikhotspots Wien, Graz und Linz profitieren. Hier ist ein Anstieg des Bestandes an Logistikimmobilien innerhalb der nächsten zwei Jahre von bis zu 20 Prozent zu erwarten.



Bei „Cross Dock Upper Austria“ handelt es sich um den ersten Kauf der KanAm Grund Group hierzulande. Erwägen Sie weitere Akquisitionen?

Wir haben den österreichischen Immobilienmarkt natürlich schon länger im Auge. Je nach Marktsituation, Anlageobjekt und Investitionsvehikel, entscheiden wir fallbezogen, ob ein Objekt ins Portfolio passt und unseren generellen Investitionskriterien entspricht oder nicht. Weitere Investitionen in Österreich sind daher durchaus möglich.