Hinterfragenswert erscheint Ottenschläger in diesem Zusammenhang weiterhin der Aspekt der drohenden Zersiedelung und des Bodenverbrauchs: "Es ist sinnvoller, Projekte wie die Seestadt Aspern mit der Errichtung sozialer Wohnbauten voranzutreiben (Wohnraum für bis zu 60.000 Menschen), als eine Zersiedelung des ländlichen Raums zu provozieren". Dort gebe es zum Großteil bereits gewidmete Liegenschaften, die eine geeignete Verkehrsanbindung benötigen.



"Uns geht es um die Entlastung von Betroffenen Menschen in den unterschiedlichen Regionen, sowie die Maximierung der allgemeinen Verkehrssicherheit in Österreich", so der Abgeordnete. "Gleichzeitig braucht es Transparenz in den Entscheidungsfindungsprozessen, damit für alle klar ersichtlich ist welche Grundlagen, Überlegungen und Strategien herangezogen werden", so Ottenschläger. "Ohne Alternativen ist die Evaluierung ganz allgemein jedenfalls in Frage zu stellen."



"Wir sind mit dem Koalitionspartner in dieser Frage inhaltlich nicht einer Meinung, aber eine gute Partnerschaft hält eine konstruktive Kritik aus. We agree to disagree", so der Abgeordnete. Eine im Verkehrsausschuss von der FPÖ eingebrachte Ministeranklage lehnt Ottenschläger klar ab: "Nicht jede politische Meinungsverschiedenheit ist gleich ein Fall für einen Misstrauensantrag oder eine Ministeranklage."