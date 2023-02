Alle 100 Aussteller (die gesamte repräsentative Baubranche Österreichs: Bauherrn, Bauausführung, Planner und Baustoff und IT) können es schon gar nicht mehr erwarten, nicht per Video, sondern endlich wieder in entspannter Atmosphäre im Austria Center mit den Kongressteilnehmern von Angesicht zu Angesicht sich treffen zu können.



Welche Aussteller werden Sie erwarten?



Hier geht es zu den Ausstellern am BAUKONGRESS 2022, 28.-29.April im Austria Center Vienna