Mit dem Sonnenweiher Grafenwörth errichten die VI-Engineers 206 Seehäuser. Geschäftsführer Patrick Kloihofer betont, dass das künstlich angelegte Nass nicht austrocknen kann.



SOLID: Wie läuft der im Frühling gestartete Verkauf der Seehäuser im Sonnenweiher in Grafenwörth?

Patrick Kloihofer: Mit dem Projekt gelingt es uns, werthaltigen Wohn- und Lebensraum in einer aufstrebenden Region nahe Tulln, St. Pölten und Wien zu schaffen, und das zu leistbaren Preisen. Das Interesse ist deshalb wie erwartet sehr hoch. Ein kleines Seehaus ist am Sonnenweiher schlüsselfertig schon unter 200.000 Euro erhältlich, die größeren Architektenhäuser gibt es in der ersten Bauphase ab 449.000 Euro. Unter den Interessenten sind überwiegend junge Paare und Familien aus Niederösterreich und Wien, aber auch ältere Personen, die in den kleinen Seehäusern mit zwei bis drei Zimmern ein optimales Domizil für ihre Pension sehen.



Wie relevant ist der künstlich angelegte See als Verkaufsargument?

Der Sonnenweiher ist das Herzstück und klarer USP des Projekts. Der mäanderförmige See ist so angelegt, dass jedes Haus direkt am Wasser liegt. In der Konzeption des Projekts wurde darauf geachtet, dass ein fließender Übergang zwischen Wohnen, Garten, Seeufer und See gegeben ist und – trotz Kompaktheit der Siedlung – ein hoher Grad an Privatheit besteht.

Wie relevant ist wiederum das Argument, dass der See unabhängig vom Grundwasserspiegel ist?

Das ist natürlich ein großes Asset, welches sich vor allem in niederschlagsarmen Jahren bezahlt machen wird. Das bringt den zukünftigen Bewohnern die Sicherheit, dass der Sonnenweiher nicht austrocknen kann und sie immer eine Wohlfühloase mit blau schimmerndem See vor sich haben.

Wer übernimmt die Betreuung des Sees? Wie werden die Kosten dafür an die Bewohner abgerechnet?

Im Grunde funktioniert der See in erster Linie mit der Kraft der Natur – vergleichbar mit einem Naturbadeteich, wie ihn viele Menschen im Garten haben. Heimische Wasserpflanzen in den Regenerationszonen übernehmen den wesentlichen Anteil der Reinigung des Wassers. Die im Wasser lebenden Mikroorganismen sind ein weiterer wesentlicher Bestandteil der biologischen Prozesse, die den Reinigungsvorgang gewährleisten. Lediglich für groben Oberflächenschmutz wie Blätter gibt es mit dem Skimmer eine mechanische Vorrichtung, die nur fallweise und bei Bedarf betrieben wird. Es ist daher hinsichtlich der Erhaltung des Sees mit keinen hohen Kosten für die Bewohner zu rechnen. VI-Engineers ist stets darauf bedacht, sowohl bei Ankauf als auch im laufenden Betrieb leistbaren Wohnraum zu schaffen. Die Maßnahmen zur Erhaltung der Bäderhygiene – technische Wartung, Rückschnitt von Wasserpflanzen etc. – sowie Themen wie Versicherungen erfolgen zentral über die Hausverwaltung, deren Leistungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung abgegolten werden.

Werden Personen, die nicht am Sonnenweiher wohnen, in dem See baden dürfen?

Ja, es wird einen öffentlichen Badezugang für die Grafenwörther geben. Das Grundstück für die Badewiese übertrugen wir vergangenen Herbst der Gemeinde – als Geschenk an alle Grafenwörther.