Kooperation und Teamarbeit werden am 28.-29. April am BAUKONGRESS 2022 im Austria Center ausgezeichnet. Vertreter der Bauherren, Bauausführung, Planer und örtlichen Bauaufsicht werden für die Verbesserung der Gesprächskultur und Zusammenarbeit im Projekt gemäß dem ÖBV-Merkblatt "Kooperative Projektabwicklung" ausgezeichnet. Als oberstes Ziel der kooperativen Projektabwicklung steht eine effiziente und wirtschaftlich optimierte Projektabwicklung unter Berücksichtigung von Budget und Terminen.



Der KOOP AWARD wird für das "Kooperativste Projekt – Infrastruktur" und das "Kooperativste Projekt – Hochbau” verliehen.



Am 28.-29. April feiert die wichtigste Veranstaltung der österreichischen Baubranche die neuen Gewinnerteams in Infrastruktur und Hochbau.



Hier geht es zu den letzten KOOP AWARD Gewinnern: www.baukongress.at/Programm/Awards