Die Forderung von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) nach einem Umdenken in der Vorarlberger Verkehrspolitik stößt bei der Vorarlberger Wirtschaftskammer (WKV) und der Industriellenvereinigung (IV) auf Unverständnis. Rauch hatte gegenüber "Vorarlberg LIVE" gefordert, "antiquierte Vorhaben" wie die Bodensee-Schnellstraße S18 oder den Stadttunnel abzusagen. Die Aussagen seien "befremdlich", so WKV-Präsident Wilfried Hopfner. IV-Präsident Martin Ohneberg wünschte sich "mehr Weitblick" von Rauch.

"Es ist an der Zeit, dass wir als Regierende begreifen, was es geschlagen hat", so Rauch am Donnerstag in dem Interview auf den Starkregen in seiner Heimat vergangene Woche angesprochen. Das bedeute auch, Projekte in Frage zu stellen oder Geld umzuwidmen. "Es kann nicht sein, dass man an antiquierten Vorhaben wie der S18 oder dem Stadttunnel festhält", sagte Rauch. Das Geld wäre seiner Ansicht nach besser in Klimaschutzmaßnahmen angelegt. Der Stadttunnel Feldkirch koste mindestens 300 Mio. Euro, das entspreche in etwa einem Pumpspeicherkraftwerk der illwerke/vkw. "Das Kraftwerk bringt einen Nutzen für die Zukunft. Der Stadttunnel ist vergrabenes, verlochtes Geld", befand der Minister. Er kritisierte zudem die "Blockadehaltung" der ÖVP beim Klimaschutzgesetz auf Bundesebene.