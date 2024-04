Am Landesgericht Feldkirch wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über das Rankweiler Bauträger- und Immobilienmaklerunternehmen INSIDE96 GmbH eröffnet. Nach Angaben des Unternehmens stehen Verbindlichkeiten von 15,3 Millionen Euro Aktiva von 14,6 Millionen Euro gegenüber, teilte der KSV1870 am Dienstag mit. Betroffen sind fünf Mitarbeiter.



Das Unternehmen sei besonders stark von der KIM-Verordnung betroffen gewesen und habe einen starken Auftragseinbruch hinnehmen müssen. Hinzu kämen die hohe Zinsbelastung und die stark gestiegenen Baupreise.



Gegründet wurde das Unternehmen mit dem Schwerpunkt Immobilienprojektentwicklung im urbanen Raum im Frühjahr 2017. 2021 erfolgte die Erweiterung um das Baumanagement für eigene Projekte. Dazu war der Kauf von Immobilien und die Übernahme von Totalübernahmen notwendig.



Der Sanierungsplan des Unternehmens sieht eine Quote von 30 Prozent vor, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans. Diese Quote soll durch die Fortführung des Unternehmens, das im Besitz zahlreicher Liegenschaften ist, erwirtschaftet werden.



Der KSV1870 prüft derzeit die Angemessenheit und Realisierbarkeit des Sanierungsplanes. Gläubigerforderungen können bis 20.06.2024 beim KSV1870 angemeldet werden. Die Konkurstagsatzung findet am 4. Juli am Landesgericht statt.