Das HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG, BgBl I 2023/6) repräsentiert einen wichtigen Meilenstein in der österreichischen Gesetzgebung, indem es die EU-Whistleblower-Richtlinie (EU) 2019/1937/EU in nationales Recht überführt. Diese Richtlinie schützt Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht aufdecken, und ist ein wesentliches Werkzeug zur Stärkung von Transparenz und Verantwortung in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Das HSchG erweitert den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie und bezieht nationale Rechtsbereiche mit ein, einschließlich der Korruptionsbekämpfung.



Bis zum 17. Dezember 2023 müssen alle Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit mehr als 50 Mitarbeitenden einen anonymen Meldeweg etablieren. Dieser Weg soll es ermöglichen, Verstöße gegen das Unionsrecht oder die im HSchG genannten nationalen Gesetze zu melden. Für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden ist diese Anforderung bereits seit August 2023 in Kraft.



Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus bietet das HSchG eine wertvolle Chance, die Unternehmenskultur positiv zu gestalten. In einer Atmosphäre des Vertrauens und der Sicherheit werden Mitarbeiter ermutigt, Missstände ohne Angst vor Vergeltung zu melden. Dies trägt nicht nur zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bei, sondern fördert auch eine Kultur der Offenheit und Integrität im Unternehmen.