Die Druckfestigkeit von UHPC im Bereich zwischen 150 und 250 MPa nähert sich etwa der des Baustahls. Durch Zugabe von Fasern können die Duktilität und das Zugverhalten in einer großen Bandbreite entsprechend den Anforderungen der Konstruktion variiert werden. Weiters weist UHPC durch seine dichte Mikrostruktur hervorragende Dauerhaftigkeitseigenschaften auf, so dass der Instandhaltungsaufwand für UHPC-Konstruktionen sehr gering zu erwarten ist und neue Anwendungsfelder für diesen innovativen Baustoff gefunden werden können.



Die Wirtschaftlichkeit und CO 2 -Effizienz von UHPC-Bauwerken werden jedoch nur dann sichtbar, wenn die Kompensation der höheren Materialkosten bzw. CO 2 -Emissionen in der Materialherstellung durch den Verbrauch geringerer Mengen und die signifikant verlängerte Nutzungsdauer im Sinne von Lebenszyklusbewertungen dargestellt werden.