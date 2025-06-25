Laut Anja Mutschler, Teamleiterin Retail, Otto Immobilien, ist die Situation für Einzelhändler im mittleren Preissegment besonders schwierig.

SOLID: Otto Immobilien begleitete Bipa auf dem Weg zum Ankermieter im Village Works. Was zeichnet diese Filiale aus?

Anja Mutschler: Die neue Bipa-Filiale wird mit einem modernen Grundriss und einer gut sichtbaren Fassadenfront überzeugen – direkt an der zentralen Ladenstraße des Stadtentwicklungsgebiets Village im Dritten. Die Lage im Erdgeschoß eines gemischt genutzten Quartiers mit Wohnungen, Büros, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen macht den Standort besonders attraktiv. Für die Nahversorgung im Drogeriebereich übernimmt Bipa damit eine Schlüsselrolle in diesem wachsenden Stadtteil in unmittelbarer Nähe zum Wiener Hauptbahnhof.



Bei Village Works handelt es sich um ein Bürogebäude im Stadtentwicklungsgebiet Village im Dritten. Was spricht für diese Mikrolage?

Mutschler: Village Works vereint moderne Arbeitswelten mit nachhaltiger Infrastruktur: flexible Grundrisse, digitale Gebäudeausstattung, ökologische Energieversorgung und ein DGNB-Gold-Vorzertifikat stehen für eine zukunftsgerichtete Bauweise. Die integrierten Geschäftsflächen in der Sockelzone und die direkte Lage an einem zwei Hektar großen Park machen das Quartier zusätzlich lebenswert. Das autofreie Innengebiet und die Nähe zum Zentrum sowie zum öffentlichen Verkehr zählen ebenfalls zu den Pluspunkten.



Bipa ist hierzulande ein etablierter Filialist. Gibt es ausländische Retailer, die den Markteintritt in Österreich planen?

Mutschler: Ja, es gibt aktuell mehrere internationale Handelsunternehmen, die sich in Österreich engagieren; vor allem in den Bereichen Mode, Haushalt, Drogerie und Lifestyle. Einige sind bereits erfolgreich gestartet und bereiten weitere Eröffnungen vor. Wir begleiten diese Expansionen aktiv und unterstützen bei der Suche nach passenden Standorten.



Welche Einzelhändler zogen sich in der jüngeren Vergangenheit aus Österreich zurück – und warum?

Mutschler: Der stationäre Handel steht auch hierzulande unter Druck. Bekannte Marken wie Palmers, Depot, Esprit oder Jones mussten in den letzten Jahren Filialen schließen oder Insolvenz anmelden. Besonders schwierig ist die Lage für Anbieter im mittleren Preissegment. Viele prüfen ihre Filialnetzwerke und suchen kleinere, effizientere Flächen. Die Nachfrage nach kompakten Shops bis 200 Quadratmeter nimmt zu. Im Gegensatz dazu wachsen Discounter weiter und benötigen größere Verkaufsflächen ab etwa 750 Quadratmetern. Der Premiumhandel zeigt sich stabil: In den besten Innenstadtlagen sind Leerstände nach wie vor selten, die Mieten hoch. In B- und C-Lagen hingegen steigt der Druck. Dort braucht es flexible Nachnutzungskonzepte, etwa durch Dienstleistungen, Gesundheitseinrichtungen oder Büros.



Was sind die Prämissen von Otto Immobilien bei der Vermietung von Einzelhandelsflächen?

Mutschler: Wir konzentrieren uns auf zentrale Einkaufsstraßen in ganz Österreich – sowohl auf Vermieterseite als auch in der Betreuung von Mietinteressenten. Unser Ansatz basiert auf fundierten Markt-/Standortanalysen, klaren Trendprognosen und durchdachten Vermarktungskonzepten. Unser Ziel sind ganz klar langfristig tragfähige Mietverhältnisse, die zur Belebung und Qualität der Innenstädte beitragen.