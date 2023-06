movelo aus Bad Reichenhall stattet bereits seit 2016 Unternehmen mit E-Bike-Flotten für die betriebliche Nutzung aus - zur Schaffung vollelektrischer Fuhrparks als auch zur Ergänzung bestehender (PKW)Fuhrparks.

Nun gibt es etwas Neues: das Lehrlings-Bike – bzw. Azubi-Bike, so die offizielle deutsche Bezeichnung.



Besonders für junge Menschen, die kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen, rückt beim Abwägen der Aspekte der Mobilität meist der Kostenpunkt in den Vordergrund. Häufig ist für sie nur der öffentliche Nahverkehr leistbar.

Somit wird auch die Wahl des Ausbildungsplatzes oftmals zur Mobilitätsfrage, die sich unter anderem in folgenden Überlegungen äußert: Wie viel Freizeit muss ich für An- und Rückfahrt opfern? Investiere ich meine ersten Gehälter in ein privates Beförderungsmittel?