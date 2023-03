Um das Potenzial von Wasserkraftwerken optimal zu nutzen und ihre Lebensdauer zu maximieren, ist es notwendig, die Bauwerke sowie die Rohrleitungen und Turbinen in einem optimalen Zustand zu halten. Genau dieser Herausforderung stellen sich Strucinspect und der weltweit größte Anbieter von Wasserkraftanlagen, Voith Hydro, gemeinsam.



In einem Pilotprojekt wurde 2022 das schottische Kraftwerk Clunie auf Herz und Nieren geprüft.



„Clunie ist 72 Jahre alt und aufgrund seiner Leistung und Größe das Herzstück der Kraftwerkskette von SSE Renewables zwischen Dalwhinnie, Rannoch und Pitlochry“, erklärt Andrea Venora, Head of Project Sense bei Voith Hydro.

Es handelt sich dabei um eine Gewichtsstaumauer, bei der die Kräfte des horizontalen Wasserdrucks, des Drucks des Solwassers und der Masse des Bauwerks aufeinander treffen. „Derzeit werden in Clunie zweimal jährlich Inspektionen in Form von Begehungen des gesamten Bauwerks durchgeführt“, erklärt Albrecht Karlusch, Geschäftsführer von Strucinspect. Ein Problem entstünde, wenn dabei nicht alle Schäden rechtzeitig erkannt würden. „Hier kommen die Vorteile unserer digitalen Inspektionstechnologie voll zum Tragen“, betont Karlusch.