Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat im Vorjahr rund 900 Mio. Euro in Bau und Instandhaltung investiert. Die Eigentümerin Republik Österreich erhält heuer eine höhere Dividende von gut 265 Mio. Euro (2022: 230 Mio. Euro), geht aus dem Geschäftsbericht 2022 hervor. Der staatliche Konzern will bis 2040 zusätzlich 2 Mrd. Euro in CO2-Neutralität investieren, wie die BIG am Mittwoch mitteilte.



"Als Konzern mit über 2.000 Bestandsliegenschaften und Entwicklungsprojekten gehört es zu unseren vorrangigsten Zielen, unsere Immobilien möglichst klimaneutral mit Energie zu versorgen", hieß es seitens der BIG-Geschäftsführung laut Aussendung. Die Bundesimmobiliengesellschaft will bis 2025 aus fossilen Brennstoffen aussteigen oder bis dahin ein Umstiegskonzept erarbeiten. Derzeit seien noch 400 bis 450 Gebäude mit fossilen Brennstoffen beheizt. Das konzerninterne Nachhaltigkeitsprogramm sieht zudem die Verwendung ökologischer Baustoffe sowie die Förderung von Sonnenenergie, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität vor.