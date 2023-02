Der Baukongress steht dieses Jahr unter dem Motto „Alles Neu“. Das betrifft die Vortragsschwerpunkte, die Abendveranstaltung und die Kongress-App, die ab März noch mehr Möglichkeiten zum Netzwerken bieten wird.



Festvortrag über 40 Berufsjahre mit Begeisterung

In der Eröffnungsveranstaltung haben wir bereits mit Günter Steinbauer von den Wiener Linien einen prominenten Praktiker, der mit seinem Festvortrag „Welche Spuren kann ein Techniker für die Gesellschaft in 40 Berufsjahren legen?“ aufzeigt, welche dauerhafte und nachhaltige Spuren Techniker bei allen Planungen und Ausführungen von Bauwerken, die ja oftmals auf eine Lebensdauer von hundert und mehr Jahren ausgelegt sind, hinterlassen können.



Koop-Award

Zu Beginn des Baukongress 2022 wird der „KOOP Award“ für die kooperativsten Projekte Österreichs im Infrastruktur- und Hochbau verliehen. Projektteams, bestehend aus Vertretern des Auftraggebers, Auftragnehmers sowie der Planer und örtlichen Bauaufsicht, werden für die Verbesserung der Gesprächskultur und Zusammenarbeit im Projekt gemäß dem ÖBV-Merkblatt "Kooperative Projektabwicklung" ausgezeichnet. Als oberstes Ziel der kooperativen Projektabwicklung steht eine effiziente und wirtschaftlich optimierte Projektabwicklung unter Berücksichtigung von Budget und Terminen.



Wichtigste Bauwissensplattform Österreichs

Bei den Vortragssessions kommt erstmals die Nachhaltigkeit im Tiefbau hinzu. In dieser Session werden unter dem Chairman Univ.Prof.Dr. Konrad Bergmeister, erstmalig sichtbar gemacht wird, was die Baubranche bereits gegen den CO2-Auststoß unternommen hat und was sie zukünftig noch intensiver dagegen unternehmen wird.

Neben Nachhaltigkeit werden auch die Digitalisierung, Lean Construction, Baurobotik und kooperative Vertragsmodelle im neuen Programm eine tragende Rolle spielen. So viel steht heute schon fest. Präzision aus dem digitalen BIM Modell direkt auf die Baustelle zu bringen. So wird z.B. mit der direkt aus dem Modell angesteuerten CNC-Fräse die hohe Präzision aus dem digitalen BIM Modell direkt auf die Baustelle gebracht.



Kongress-App ab März

Die Kongress-App wird nicht nur die Möglichkeit bieten, sich über die Vorträge zu informieren, Fragen zu stellen und den eigenen Kongressaufenthalt ganz individuell zu planen, sondern auch Termine bei einem der rund 100 Aussteller digital für die Kongresstage zu vereinbaren.



Neuer Abend-Event

Nach solch einer langen Zeit des nicht Netzwerkens können ist es wichtiger, denn je dies wieder zu ermöglichen. Unter dem Motto „Be up to date“ wird es erstmals am Ort des Kongresses eine Abendveranstaltung geben um den Teilnehmern so viel Zeit wie nur irgendwie möglich für das Netzwerken einzuräumen. Für ein entspanntes Zusammensein der gesamten Branche ist mit Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und dem Motto-Catering gesorgt.



Mehr Infos dazu: www.baukongress.at