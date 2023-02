Austrotherm ist in Rumänien bereits mit EPS- und XPS-Produktionen in der Hauptstadt Bukarest sowie in Horia in Nordostrumänien aufgestellt und beschäftigt in Rumänien insgesamt über 250 Mitarbeiter.



Der XPS-Produzent der Marke „Zentyss“ zählt zu den Top 3 Herstellern von XPS-Dämmstoffen in Rumänien und beschäftigt aktuell 106 Mitarbeiter.