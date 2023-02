Das Fugenband Waterbar® FB-125 basiert auf der Dual-Verbund Technologie. Auf der Baustelle hilft es, Zeit und Kosten zu sparen. Durch die Funktionsweise, die minimalen Stoßstellen, den geringen Befestigungsaufwand und das einfache Fügen können bis zu 75 Prozent der Arbeitsstunden und somit bis zu 54 Prozent bei den Gesamtkosten gespart werden – ohne dass dabei Qualität oder Sicherheit zu kurz kommen.

Zum Einsatz kommt das Fugenband derzeit beim neuen Center of Excellence der WKO Steiermark in Graz, wo aktuell mehrere hundert Meter davon verbaut werden. Seit der Markteinführung wurden in den ersten sechs Monaten bereits mehr als 40.000 Meter auf Baustellen eingebaut.