Doch wer ist dafür verantwortlich, dass Nachhaltigkeitsaspekte in aktuelle Projekte einfließen? Die Rollenverteilung ist eindeutig. Die absolute Mehrheit, über 90 % der Befragten, sieht Investoren, Bauherren und Bauherrenvertreter in der Pflicht. An zweiter Stelle werden Generalunternehmer, Architekten und Ingenieurbüros genannt. Eine logische Reihenfolge, denn mit der Ausschreibung und Planung eines Projektes wird bereits die Grundkonzeption eines Gebäudes festgelegt. Die Bauausführenden und noch weniger die Bauzulieferer haben hierauf wenig Einfluss.



Soweit die Theorie, die sich auch im heute „typischen“ Bauprozess wiederfindet. Mit über 71% werden Nachhaltigkeitsaspekte ganz am Anfang eines Projektes, nämlich bei der Konzeptentwicklung (30%), bei der Vorbereitung und Beauftragung (24%) und bei der Strategieentwicklung (17%) zugeordnet. An vierter Stelle folgt die Ausführungsplanung mit 14 %. Bau, technische Planung, Übergabe und Betrieb sind im Bauprozess im Hinblick auf die Nachhaltigkeit einer Immobilie von untergeordneter Bedeutung. Fragt man die Unternehmen nach dem „idealen“ Bauprozess, wird die Bedeutung der Strategieentwicklung noch deutlicher: 36 % der befragten Unternehmen sehen die Nachhaltigkeit in dieser Phase idealerweise berücksichtigt.