Jährlich sind in Österreich rund 300 Kinder und Jugendliche von der Diagnose Krebs betroffen. Die gute Nachricht: Die Kinderkrebsforschung hat in den letzten Jahrzehnten große Erfolge erzielt. Mehr als 80 Prozent der erkrankten Kinder können heute geheilt werden. Damit ist Österreich europaweit führend in der Behandlung von Kinderkrebs - auch dank der unermüdlichen Forschungsarbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung. Dennoch gibt es viele krebskranke Kinder, die mit den bestehenden Behandlungsmöglichkeiten noch nicht adäquat therapiert werden können.



Die St. Anna Kinderkrebsforschung widmet sich seit fast 40 Jahren der Erforschung von Krebserkrankungen und innovativen Therapieansätzen, um die Heilungschancen erkrankter Kinder zu erhöhen und die Lebensqualität der kleinen Patienten und ihrer Familien zu verbessern. Um ihre intensive Forschungsarbeit fortsetzen zu können, ist die gemeinnützige Einrichtung auf tatkräftige Unterstützung in Form von Spenden und Fördermitteln angewiesen.