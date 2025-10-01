Kaltenbacher war über 12 Jahre in der ACO GmbH im Vertrieb tätig, und verantwortete zuletzt als Prokurist und Vertriebsleiter den operativen Bereich für ganz Österreich. Er ist 47 Jahre alt, verheiratet, Naturliebhaber und begeisterter Golfer und Mountainbiker.

Die Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH beschäftigt 145 Mitarbeiter:innen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 81 Mio. Euro (exkl. Mwst.) Die Geschäftsführung der Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: Mag. Markus Hutschinski (Vorstand), Rene Kaltenbacher, MSc (Vertrieb), Oliver Ott, MBA (Finanzen)

Der Baustoffhandel Sochor ist Teil der Unternehmensgruppe Sochor, welche im Baustoffhandel, Baumärkten (vier Märkte im Franchise-System mit OBI) und Immobilienbereich tätig ist.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Unternehmensgruppe mit ihren rund 600 Mitarbeiter:innen einen Gesamtumsatz von 186 Mio. Euro netto.