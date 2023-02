Zwei Jahre nach den ersten Lockdowns und Baustellenschließungen in Österreich und einem bemerkenswerten Telefongespräch trafen sich SOLID-Chefredakteur Thomas Pöll und Wienerberger AG-CEO Heimo Scheuch zum Zukunftsgespräch. Was ist anders geworden durch Covid? Was können wir besser machen? Welche neuen Perspektiven du Notwendigkeiten ergeben sich? Und schließlich: wer muss sich jetzt wirklich am Riemen reißen?