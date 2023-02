SOLID: Anlass unseres Gesprächs ist eine Aussendung der IG Architektur vor einigen Wochen, in der diese in der geplanten Novelle des ZT-Gesetzes einen Ansatz zur „hemmungslosem Durchkommerzialisierung unserer gebauten Umwelt“ sieht. Sie, Herr Krammer, haben sich darüber sehr geärgert. Warum?

Peter Krammer: „Das Grundproblem wird nicht nur in dieser Aussendung, sondern auch von anderen Seiten innerhalb der Ziviltechnikerschaft hochgehalten – und das ist die Trennung von Planung und Bau. Der Grundtenor dieser Argumente ist: wenn diese Trennung wegfiele, hätten wir auf den Baustellen Sodom und Gomorrha, was Sicherheit, Qualität und Unabhängigkeit betrifft. Und diesen Grundtenor bestreite ich zutiefst.“

Herr Soravia, wie sehen Sie das als langjähriger Entwickler großer Projekte?

Erwin Soravia: „Unsere Branche ist ja beim Thema Digitalisierung einige Jahre hinten nach – und ich sehe den Ursprung davon genau in diesem Kastendenken. Jede Kaste glaubt, sich schützen zu müssen. Aber bei dem Produkt, das wir letztlich für den Endnutzer machen, geht es um optimale Informationstransformation. Das kann aber nicht funktionieren, wenn eine Berufsgruppe ein Feld für sich verteidigt. Der Endinvestor will am Ende eine Immobilie haben, bei der alles transparent ist und wo er am Ende genau weiß, wann und wo welche Entscheidung getroffen worden ist.“