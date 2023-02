Österreichs größter Baukonzern hat sich einen großen Auftrag in Deutschland gesichert. Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft errichtet die dortige Konzerntochter Ed. Züblin gemeinsam mit der Dobler Metallbau GmbH einen 205 Meter hohen Büroturm für die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in Frankfurt. Bis 2028 soll das Projekt fertig sein, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Das Auftragsvolumen für das Hochhaus liege im "mittleren dreistelligen Millionenbereich", also um die 500 Mio. Euro. 81 Prozent davon entfallen auf die deutsche Strabag-Tochter. Der Generalunternehmer-Vertrag sei zu Wochenbeginn unterzeichnet worden. Ende 2027 sollen die ersten Mieter in den Neubau einziehen - Anfang 2028 soll das Gesamtprojekt fertiggestellt werden.

Das gläserne Gebäude namens "central business tower", das für Deutschlands drittgrößte Landesbank gebaut wird, umfasst den Angaben zufolge 52 Obergeschoße und fünf Untergeschoße inklusive fünfgeschoßigem Sockelbau mit historischer Fassade. Die Bruttogeschoßfläche soll rund 114.500 Quadratmetern betragen.