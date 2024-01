WBSG hat unter anderem erfolgreich Wartungsverträge mit ADNEC, für den Louvre Abu Dhabi, und Yas Asset Management in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen, saniert aktuell Glasdächer für die Union Krankenversicherung AG in Saarbrücken und hat gemeinsam mit den türkischen Schwester-Unternehmen Zeman Celik und Zbs Alfaçelik große Aufträge, wie den Bau einer Papierfabrik im Norden von Wales, mit einem Volumen von etwa 60 Mio.€ an Land gezogen.

Weitere erwähnenswerte Projekte der Zeman Gruppe sind in diesem Jahr zwei neue Brücken, im für die Zeman Gruppe neuen Markt Uganda, ein neues Dach für das Stadion Katowice sowie eine neue Verkaufsstelle für Toyota in Polen.