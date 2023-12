Die ARE bringt neue Energie in alte Gebäude. Die Erhaltung und zukunftsfitte Sanierung der historischen Liegenschaften ermöglicht einen signifikanten Beitrag zum Schutz des Klimas. Neue Bodenversiegelungen werden vermieden und der Bedarf an Baumaterialien wird auf ein Minimum reduziert. Bis 2040 werden zusätzlich rund 700 Millionen Euro in die CO 2 -Neutralität der Liegenschaften investiert, z. B. durch den Einbau energieeffizienter Gebäudetechnik und klimafreundlicher Energiesysteme. So entsteht ein einzigartiger Charme aus historischer Architektur und modernen Nutzungskonzepten, der zudem das Klima schützt.