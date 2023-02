Daniel Merl ist bereits seit 2017 für Wienerberger tätig. Der studierte Business Manager mit einem Master Abschluss in „International Banking and Finance” in Wien war mehrere Jahre zuvor in verschiedenen Funktionen im Retail Banking bzw. Private & Institutional Banking tätig, bevor er als Investor Relations Manager zu Wienerberger wechselte. Im Jahr 2021 berichtete er als Executive Business Analyst an Solveig Menard-Galli, COO WBS der Wienerberger AG, bevor er ab Jänner 2022 interimistisch die Leitung als Head of Investor Relations der Wienerberger AG übernommen hat.