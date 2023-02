Wie wird es aus Ihrer Sicht perspektivisch weitergehen?

Hauser: Das ist im Moment nicht klar abzuschätzen. Ich persönlich glaube, dass die Situation sehr dynamisch ist und das jetzt nicht mehrere Jahre anhalten wird.

Wenn wir ein bisschen in die Technologie gehen und dabei auch daran denken, dass es ja die Umdasch Group Ventures gibt: wird die Welt bei den Gerüsten und Schalungen so bleiben, wie wir sie kennen?

Hauser: Es wird sicher eine sanfte Evolution stattfinden. Die geht dahin, dass wir unsere Geschäftsbasis und unseren Existenzgrund verbreitern wollen. Wenn sie sich die heutige Bauwertschöpfungskette von der Planung bis zum Abriss ansehen, so ist uns als Doka für die Zukunft wichtig, dass wir unsere Position in dieser Wertschöpfungskette ausweiten. Derzeit konzentrieren wir uns ja hauptsächlich auf die Bauausführung und da noch einmal auf den Rohbau. Wir wollen schon in den planerischen Stufen mehr Kundennutzen bieten.

Zum Beispiel wie?

Hauser: Wir wollen in der Planungsphase stärker mit den Planern und Architekten zusammenarbeiten, um in der Frühphase schon über das Design des Gebäudes die Baukosten intelligent beeinflussen zu können. Wenn die Planung steht, haben sie dazu kaum mehr Möglichkeiten.

Das ist die eine Richtung – und die andere?

Hauser: Wir wollen auch im Betrieb und insbesondere in der Endphase des Lebenszyklus eines Gebäudes einen Beitrag leisten. Nehmen Sie zum Beispiel unsere Partnerschaft mit dem US-Gerüsthersteller AT-PAC. Deren Ringlock-System werden wir weltweit anbieten können. Daraus ergeben sich einerseits Synergien im Vertrieb, aber spannend ist aus Wertschöpfungssicht das Thema Wartung bei Industrieanlagen wie etwa Raffinerien. Da können wir einiges an Mehrwert bieten – nicht nur im Rohbau, sondern auch im Betrieb.

Was sind noch Ihre Stoßrichtungen für die Zukunft von Doka?

Hauser: Neben dieser Erweiterung der Wertschöpfungskette geht es sicher um eine stärkere Integration und ein engeres Heranrücken an unsere Kunden. Wir wollen und werden mehr interessante Produkte, Dienstleistungen und Lösungen anbieten. Da wird es sicher einen Schwerpunkt auf den digitalen Anwendungen geben, denn darüber kann man es schaffen, den Bauablauf effizienter zu gestalten.

Litzlbauer: Darum geht es ja in der gesamten Umdasch Gruppe: dass wir das auf die nächste Ebene heben. Genau dort, worüber Robert Hauser gerade gesprochen hat, setzt die übergreifende Überlegung an. In der Umdasch Group Ventures sind wir ja ganz am Beginn der Wertschöpfungskette über das Thema BIM stark engagiert. Aber es geht uns auch, wenn das Gebäude schon steht, um digitale Lösungen für das Facility Management bis hin zum Recycling. Das Thema der Ventures ist ganz eindeutig, da neue Ideen hineinzubringen, um Mehrwerte und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Heißt das, dass der Wachstumspfad eher in bestehenden Märkten entlang der Wertschöpfungskette als in der Entwicklung neuer Märkte liegen wird?

Litzlbauer: Beides. Wir wollen in den Divisionen schauen, dass diese ihr volles Potenzial entfalten – und da gibt es durchaus das Potenzial, mit bestehenden Produkten in Märkten stark zu wachsen, in denen wir noch nicht so eine Präsenz haben. Gleichzeitig ist unser Plan, über die Divisionsgrenzen hinweg neue Ideen und Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Wollen Sie in der Wertschöpfungskette eher zu den Bauherren, den Planern oder den Ausführenden gehen – die sich ja auch um eine Erweiterung ihres Spektrums bemühen und Dreh- und Angelpunkt werden wollen?

Litzlbauer: Das ist genau die Diskussion, die wir gerade haben.

Warum sollte man Sie als Dreh- und Angelpunkt nehmen?

Litzlbauer: Dazu haben wir einige Ideen, über die wir aber erst sprechen wollen, wenn sie auch konkret und fertig sind. Aber wir wollen uns eindeutig von unseren Kompetenzfeldern ausgehend verbreitern und nicht nach einer Vision streben, die sehr weit weg ist, hundert Firmen zukaufen und schauen, was man daraus machen kann. Das ist nicht unser Ansatz.

Wenn man das Ventures-Unternehmen Neulandt (https://www.neulandt.build, Anm.) ansieht – das ist ja doch etwas für sehr breite Landstriche. Wird das so bleiben oder gibt es andere Ideen?

Litzlbauer: Neulandt mit der Vor-Ort-Feldfabrik zielt sicher auf die Fläche und ist insbesondere getrieben von leistbarem Wohnraum, den man schnell errichtet. Das allein würden herkömmliche Fertigteile ja auch leisten, aber der entscheidende Unterschied ist der Transport. Der ist heute schon teuer und das wird durch die CO2- und Nachhaltigkeitsthematik noch zunehmen.

Wie werden wir dieses Thema in Europa lösen?

Litzlbauer: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sich die Konzentration in den Städten noch verdichten wird. Wie es gelöst wird, wird letztendlich der Markt zeigen. Aber wir haben schon ein paar Ideen, die wir demnächst präsentieren werden.

Mein Eindruck ist, dass angesichts des Themas Sustainable Financing, CO2-Preis etc. gerade das große Warten und Schauen herrscht, wo es jetzt genau hingeht. Wie sehen Sie es?

Litzlbauer: Das kenne ich sehr gut aus meiner alten Industrie. Die CO2-Debatte ist ja in der Autoindustrie zum maßgeblichen Treiber geworden. Dort sind die Auswüchse furchtbar. Ich will jetzt nicht zu viel über Elektromobilität reden, aber wenn man es technisch diskutiert, wären die Lösungen andere als die, die wir heute sehen. Eine ähnliche Diskussion wird in der Bauwirtschaft kommen. Und die Frage wird sein: wird das eine faktenbezogene Diskussion oder wird es wie in der Automobilindustrie eine stark populistische? – Wir haben auf jeden Fall unsere Ideen, wie wir hier vernünftige Beiträge leisten können.

Nachdem Zement und dessen Herstellung ein wesentlicher Faktor in der CO2-Debatte ist: gibt es eine Idee, mit Zementherstellern Kooperationen einzugehen?

Litzlbauer: Wir haben da natürlich unsere eigenen Überlegungen, aber das wären jetzt zwei Schritte zu viel. Wir schauen jetzt, dass wir dort unsere Beiträge bringen, wo wir direkt Einfluss nehmen können. Wir gehen nicht so weit, einem Zementhersteller zu sagen, dass er seine Zusammensetzung ändern soll, damit es grüner wird.

Aber mit Contakt (ebenfalls eine Umdasch Group Ventures-Tochter, www.contakt.com, Anm.) gibt es ja auf der Wissens- und Wertermittlungsebene durchaus Möglichkeiten, Dinge zu optimieren.

Litzlbauer: Die gibt es und da sind wir auch im Gespräch.

Welche Investitionen stehen in den nächsten Monaten und Jahren an?

Hauser: Wir legen auf jeden Fall gerade ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Österreich ab. Wir haben vor kurzem eine neue Pulverbeschichtungsanlage im Wert von 40 Millionen Euro in Betrieb genommen und wir sind dabei, unser Standortnetz weiter auszubauen und zu verbessern. Die konkreten Investitionsvorhaben für die Zukunft werden sich aus der Strategie ergeben, über die wir ja gerade gesprochen haben.

Haben sich die großen österreichischen Firmen – ein Beispiel ist ja auch die voestalpine mit dem USA-Versuch und jetzt der Großinvestition in Kapfenberg – jetzt darauf verständigt, hier zu bleiben und auch hier zu investieren? Überzeugt die Summe der Bedingungen und der Qualität?

Litzlbauer: Das möchte ich differenziert sehen. Man kann auch in den USA sinnvoll und gut investieren, wie wir bei meinem früheren Arbeitgeber gesehen haben. Bei der Umdasch Gruppe wird es um ein ausgewogenes Verhältnis von Investitionen gehen. Wir werden uns nicht von Dogmen leiten lassen, sondern jeden Einzelfall auf dessen Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit überprüfen.

Wir haben in Österreich großartige Mitarbeiter – gleichzeitig gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit enorm einschränken. Das ist einfach so. Man muss sich also gut überlegen, wo man was macht. Das Gute an einem Familienunternehmen ist, dass wir das langfristig und nachhaltig planen können und nicht von Quartalsergebnissen getrieben sind.

War das der Grund, warum die Miba 2015 von der Börse gegangen ist?

Litzlbauer: Nein. Die Miba hat schon lange das Geld der Börse nicht für ihre Finanzierungen gebraucht, aber die Disziplin und Struktur, die von Börseunternehmen gefordert sind, haben ihr über viele Jahre gut getan. In den Jahren nach der Finanzkrise ist da die Balance verlorengegangen und ich war sehr dahinter, das zu ändern und das Unternehmen von der Börse zu nehmen.

Wie sehen Sie es hier?

Litzlbauer: Warum sollte Umdasch an die Börse gehen? Finanziell gibt es keine Notwendigkeit und wir haben es intern auch so geschafft, mit unseren Strukturen und Compliance-Richtlinien eine hohe Professionalität zu erreichen.

Was ist von China als Markt zu erwarten?

Hauser: Die Wachstumsmaschine China ist nach der Coronakrise wieder in Full Swing. Da brummt das Geschäft.

Kann man sich dort als ausländischer Anbieter behaupten?

Litzlbauer: Bei ihren Schlüsselindustrien schauen die Chinesen auf Biegen und Brechen, dass sie die Technologien selber in die Hand bekommen und erlauben nur Joint Ventures – deren eigentliches Ziel aber ist, es irgendwann einmal alleine machen zu können. Da kann man natürlich als Partner kurzfristig Geld verdienen, aber man muss die Motivation dahinter kennen. Es ist aus meiner Sicht sehr angeraten, etwas anzubieten, das die Chinesen notwendig brauchen und im eigenen Land nicht haben. Überall wo Sie versuchen, in einen Head-to-Head-Bewerb mit einer chinesischen Firma zu gehen, sind sie meistens zweiter Sieger. Daher sind wir gerade dabei, unsere China-Strategie genau zu schärfen. China wird eine Rolle spielen, aber nicht die erste Priorität sein. Und wir werden uns sehr genau ansehen müssen, wie wir die Dinge dort machen wollen. Man muss immer die politische Motivation und die Rechtslage und -sicherheit im Auge haben und schauen, wie weit man welches Risiko nehmen möchte. Die Potenziale sind unendlich – aber die Frage ist: wie groß ist der Risikoappetit und welche Vertrauenspersonen habe ich dort?