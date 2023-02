Das niederösterreichische Schalungstechnik-Unternehmen Doka investiert 40 Mio. Euro am Standort in Amstetten. Errichtet und bereits in Betrieb genommen wurde Unternehmensangaben vom Donnerstag zufolge eine neue Pulverbeschichtungsanlage. Diese automatisierte und digitale Einrichtung ist Teil eines mehrere Etappen umfassenden Produktionsausbaus in St. Martin nahe dem Headquarter in Amstetten.

Bezeichnet wurde die neue Pulverbeschichtungsanlage in einer Aussendung als "eine der größten Investitionen des Unternehmens in die Produktion seit Jahrzehnten". Nicht zuletzt stelle der Einsatz von 40 Mio. Euro ein Bekenntnis zum Standort im Mostviertel dar.