Ing. Martin Schramböck, langjähriger Statiker und Projektleiter bei der MABA Fertigteilindustrie GmbH, war maßgeblich an der Entwicklung des neuen Nachweisverfahrens beteiligt. Mit über 30 Jahren Erfahrung im konstruktiven Ingenieurbau und 15 Jahren als Leiter der Konstruktionsabteilung bei MABA bringt er tiefes Wissen zur Verbindung von Theorie und Praxis in die Diskussion ein.

In einer gemeinsamen Presseinformation aller Projektbeteiligten zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse erklärt Schramböck:

„Im Gegensatz zu bisherigen in der Ingenieurspraxis angewandten linear-elastischen Berechnungsmethoden bildet die im Forschungsprojekt angewandte Pushover-Analyse das Verhalten eines Bauwerks in einer Erdbebensituation realitätsnäher ab, da auch das plastische Verhalten der Baumaterialien (in diesem Fall gering bewehrte Vollfertigteile) angemessen mitberücksichtigt wird. Zudem wurden in entsprechenden Bauteilprüfungen abgesicherte Parameter für die Analyse ermittelt. Ein Nachweis anhand derartiger verformungsbasierter Verfahren ist in den Eurocodes grundsätzlich geregelt, somit Stand der Technik und wird in Gebieten mit hoher Seismizität weltweit auch baupraktisch angewendet.“

Herr Mathias Tabor, Geschäftsführer der Mischek Systembau GmbH fügt hinzu:

„Die Forschungsergebnisse liefern Kennwerte, die den jeweiligen Projektstatikern die Möglichkeit geben, die statischen Potentiale von Vollfertigteilwänden darzustellen und damit ihren Beitrag zur Planung einer ressourcenschonenden Bauweise zu leisten. Bei Fragestellungen zu den Forschungsergebnissen bzw. zum Nachweisverfahren geben Mischek Systembau oder MABA gerne Auskunft.“

Die Ergebnisse bestätigen dabei langjährige Praxiserfahrungen mit Vollfertigteilen: geringe Wandbewehrung, effizienter Schubverbund und reduzierte Fundierungskosten gelten seit Jahren als Vorteile dieser Bauweise – nun sind sie auch durch Bauteilprüfungen und simulationsbasierte Nachweise noch besser abgesichert.

Das Projektteam legte dabei großen Wert auf eine praxisnahe Umsetzbarkeit: Die Methode ist so aufgebaut, dass sie sich mit Hilfe modellgestützter Rechenblätter oder FEM-basierter Planungstools effizient in die tägliche Tragwerksplanung integrieren lässt. Ziel war es, den Planungsaufwand gering zu halten und dennoch einen normkonformen, realitätsnahen Nachweis zu ermöglichen.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung sieht Schramböck genügend Potenzial, die Ergebnisse in die nationale und europäische Normenarbeit einzubringen – ein Schritt, der die Akzeptanz der Vollfertigteilbauweise im erdbebensicheren Wohnbau langfristig stärken würde.