Vorzeigeprojekte der Bauwirtschaft 2023 : Ein Familienunternehmen, das für Innovation und Nachhaltig steht

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Seit über 20 Jahren ist die Kiesel Group in Österreich vertreten. Heute gibt es Standorte in Wien, Salzburg, Vorarlberg und Tirol. Mit ihren 1.200 Mitarbeitern agiert die Kiesel Group in vier strategischen Geschäftsfeldern: Handel, Hersteller, Coreum und Beteiligungen. Als Familienunternehmen stehen Innovation und Nachhaltigkeit als wichtige Kernthemen im Zentrum des Handelns.