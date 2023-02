Eine Herausforderung stellen die vielen Berührungspunkte mit der Norwegischen Staatsbahn Bane NOR dar, die in unmittelbarer Nähe Gleisanlagen und Fußgängerübergang erneuert. „Das Projekt hat aus unserer Sicht eine weitere Herausforderung – und zwar den Artenschutz“, erklärt Karl-Heinz Strauss. „Dieser ist gerade in Norwegen ein besonderes Thema und es gibt für Baufirmen sehr strenge Auflagen. So dürfen wir zwischen Mai und September die durchziehenden Lachse nicht durch Arbeiten im Wasser stören.“ Neben den Lachsen bietet die Drammenselva 42 verschiedenen Fischarten ein Zuhause. „Die Brückeneröffnung ist erst für August 2025 geplant, um den Lachsen in den Sommermonaten genügend ungestörte Zeit zum Laichen zu bieten.“