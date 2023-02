Der bauliche Brandschutz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dies gilt für den Neubau und auch für den Bereich der Nachverdichtung wie z. B. Dachgeschossausbauten. Vor diesem Hintergrund entwickelte Isover das neue Vario® Fire-System, das im Brandfall nicht abtropft und so die Ausbreitung eines Feuers verhindern kann. Herkömmliche Dampfbremsen hingegen sind in der Regel mit Euroklasse E normal entflammbar und tropfen im Brandfall auch ab.