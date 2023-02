Wenn es in einem Gebäude brennt, dann können die Schachtwände schnell zur Schwachstelle werden. Ein vorausblickender Brandschutz ist hier also das Um und Auf. Installationen für verschiedene Nutzungseinheiten bzw. Brandabschnitte erfolgen in unterschiedlichen Schächten, dies kann teilweise zu abweichenden Brandanforderungen führen.



Aufgrund der Lage bzw. Durchdringung kommen unterschiedliche Abschottungs-maßnahmen zur Anwendung. Laut TRVB 110B wird zwischen Schachttyp A und B unterschieden. Während beim Schachttyp A die Anforderungen hinsichtlich Feuerwiderstand an die Schachtwände und deren Durchdringungen gestellt werden, erfolgt beim Schachttyp B eine geschoßweise Abschottung entsprechend der jeweiligen Anforderung an den Feuerwiderstand.