Seit Jahrzehnten gilt die Bernard Gruppe als der Experte für innovative Lösungen im Bereich der Verkehrstechnik und Verkehrsplanung. Mit dem neuen Projekt unterstützt das Familienunternehmen den „Zweckverband Stadt-Umland-Bahn“ (kurz ZV StUB) bei der Umsetzung einer schnellen, nachhaltigen Verkehrsalternative und löst ein wichtiges Infrastrukturproblem.

Auftrag für verkehrstechnische Planungsleistungen geht an österreichisches Unternehmen



Als Experte in Sachen Verkehrstechnik wurde die BERNARD Gruppe im Zuge dieses Großprojekts für die Planungs- und Umsetzungsphase der notwendigen technischen Ausrüstung beauftragt. Eine wesentliche Herausforderung bei der Planung besteht hinsichtlich der Schnittstellen. Die Aufgabe des Familienunternehmens beinhaltet die reibungslose Integration der erforderlichen technischen Anlagen und Ausrüstungen in die vorhandene Infrastruktur und bestehenden Verkehrsanlagen. Geplant sind derzeit circa zehn Bahnübergänge, 60 Licht- sowie eine Fahrsignalanlage.