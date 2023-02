Das Quartier The Marks, einem Ensemble aus drei Hochhäusern im 3. Wiener Gemeindebezirk, wird seine zukünftigen Bewohner sowohl mit Optik als auch mit Wohnqualität begeistern. Gerade der Leuchtturm unter den Türmen, the one, für den Doka neben dem benachbarten Q-Tower die schaltechnischen „Steigeisen“ für den Fassadenbereich lieferte, hat es in sich.

400 Wohnungen, immer anders geschnitten und mit eigenem Außenbereich, führen zu einem offenporigen Fassadenbild. Zu einem Signature Building, das die Architekturlandschaft bereichern wird, für die am Bau beteiligten Unternehmen jedoch eine Herausforderung ist. „Die Balkone sind unterschiedlich breit und tief, ständig ändert sich der Grundriss“, sagt. Projektleiter Günther Vogler von der Strabag. „Als bauausführende Firma haben wir nach einer Lösung gesucht, mit der wir flexibel genug sind, um die vor- und rückspringenden Balkone herstellen und dabei sicher in großen Höhen arbeiten zu können“, so Vogler weiter. Der Ehrgeiz der Doka Ingenieure und Techniker, die mit der Baufirma von Anfang an eng kooperierten, war geweckt.