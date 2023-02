Struxura ist ein Hersteller von Ziegelwand- und Betonelementen, beschäftigt insgesamt 25 Mitarbeiter an zwei Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 8 Mio. €.

Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstandorte in Westflandern. Die Übernahme erweitert und optimiert das Produktportfolios von Wienerberger, Struxura setzt im Fertigungsbereich bereits auf ein skalierbares, BIM-integriertes Sortiment mit einer guten Erfolgsbilanz. Mit diesen digitalen Lösungen, die sowohl die vernetzte Planung als auch den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden vereinfachen, unterstützt Wienerberger auch den Trend zu schnellerem, präziserem und nachhaltigerem Bauen. Die keramischen Fertigteilwände werden ebenfalls in einem computergesteuerten und vollautomatischen Prozess in Poperinge, Westflandern, hergestellt. Gleichzeitig geht Wienerberger mit den digitalen BIM-Lösungen für die Herstellungs- und Planungsprozesse den Schritt in Richtung Digitalisierung konsequent weiter.

Mit Struxura will Wienerberger künftig die Position am bestehenden Absatzmarkt weiter ausbauen. Gleichzeitig bieten sich hier nun auch zusätzliche Chancen für ein Marktwachstum bei öffentlichen Ausschreibungen mit mittelhohen Gebäuden und innerstädtischen Projekten, bei denen Schnelligkeit und Qualität der Ausführung von großer Bedeutung sind. (PM)