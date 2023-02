Nach einem Jahr Pause ging die WEBUILD Energiesparmesse in abgesteckter Form als kompakt Version über die Bühne. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden: „Im Vergleich zu 2020 hatten wir lediglich einen Besucherrückgang von rund 10 Prozent zu verbuchen, dies übertrifft all unsere Erwartungen", freut sich Messedirektor Schneider. Waren es 2019, im Jahr vor Corona 95.000 Interessierte aus dem Publkiums- und Fachbesucher-Bereich, ging die Zahl knapp vor dem 1. Lockdown 2020 auf 77.000 zurück, um heuer 70.000 zu erreichen.



Und das obwohl, es heuer nur eine kompakt Version mit 250 Ausstellern auf 28.000 Quadratmetern in den Hallen 19, 20 und 21 gab. Ausgelassen haben vor allem die Aussteller im Baubereich.



Der Erfolg an den Fachbesuchertagen wurde vor allem der Quantität als auch hohe Qualität an Fachbesuchern gemessen, für die trotz voller Auftragsbücher die WEBUILD Energiesparmesse wieder ein Pflichttermin war.