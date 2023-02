Das Hochwasserschutzprojekt in Bregenz hat eine wichtige Etappe genommen: Der See-Teil des neuen Ablaufrohres wurde am 8. April mittels Zugschiff vom Ufer am rechten Rheindamm in den Bodensee eingeschwommen und am nächsten Tag von Berufs-Tauchern auf bis zu 16 Meter Tiefe in einen zuvor ausgehobenen Graben versenkt. I

Foto: Foto: Dietmar Walser. Abdruck honorarfrei zur Berichterstattung über i+R im Zusammenhang mit ARA Bregenz. Angabe des Bildnachweises ist Voraussetzung.