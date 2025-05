ATREA darf darauf verweisen, einen entscheidenden Beitrag zu diesem Prestigeprojekt geleistet zu haben: „Wir sind sehr stolz darauf, dass bei den Danube Flats unsere Lüftungsgeräte integriert wurden“, erklärt Ing. Novica Glamocanin, Area Sales Manager ATREA Austria, gegenüber der HLK.

Das Unternehmen lieferte elf hochmoderne Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, die für optimale Luftqualität in sämtlichen Bereichen des Gebäudes sorgen. Folgende ATREA-Anlagen wurden in den Danube Flats in Wien (in verschiedenen Stückzahlen) installiert:

• DUPLEX 4000 Roto

• DUPLEX 2500 Roto

• DUPLEX 1500 Roto

• DUPLEX 2500 Multi

• DUPLEX 370 EC5

• DUPLEX 1100 Flexi