Die ARE Austrian Real Estate hat den Bürokomplex Euro Plaza 1 am Euro Plaza Campus in Wien Meidling von der DWS aus dem offenen Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz global erworben. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden mit insgesamt 26.400 Quadratmeter Büronutzfläche, 880 Quadratmeter Lagerflächen und verfügt über 400 Tiefgaragenstellplätze. Die Büroflächen sind zu rund 91 Prozent an 15 nationale und internationale Unternehmen vermietet.

Dem Kaufvertrag ist ein Kaufpreis von 120,38 Mio. Euro zu entnehmen – die Liegenschaft wurde ohne Umsatzsteuer erworben, der Kaufpreis enthält zusätzlich einen Vorsteuerkorrekturbetrag. Die ARE hat die Liegenschaft im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens erworben und sich gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt.

Grundsätzlich wird bei der ARE vor Ankauf einer neuen Immobilie eine umfangreichen Due-Diligence-Prüfung durchgeführt – zur umfassenden Einschätzung wirtschaftlicher, technischer, rechtlicher und steuerlicher Aspekte. Die Ermittlung der Verkehrswerte erfolgt durch externe, unabhängige und qualifizierte Sachverständige.

Das historische Gutachten des DWS Immobilienfonds ist der ARE nicht bekannt, ein Bezug zu den Inhalten kann daher nicht hergestellt werden.

"Der etablierte Bürostandort Euro Plaza nahe der Wienerberg City verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur bei einem moderaten Preisniveau. Wir freuen uns 15 neue Mieter und ihre Mitarbeiter*innen in Zukunft servicieren zu dürfen.", sagt ARE CEO Hans-Peter Weiss.

Die ARE verfügt über eine sehr geringe Leerstandsquote, sodass durch den Erwerb des Europlaza 1 auch Anfragen von potentiellen Mietern bedient werden können.

Die Rendite entspricht den Erwartungen der ARE und ist mit aktuellen Marktberichten untermauert. (PM)