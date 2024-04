In den 30 Jahren seines Bestehens hat sich die Hahn Gruppe zu einem international agierenden Unternehmen mit Tochtergesellschaften in England, Frankreich, Kanada, Italien und Spanien entwickelt. Mit über 500 Mitarbeitendes werden am Standort Rhein-Hunsrück (Rheinland Pfalz/BRD) alle Arbeitsschritte unter einem Dach – von der Wertstoffauswahl über das Rohstoff-Recycling bis hin zum fertigen Produkt – vereint. Dadurch kann höchste Präzision und Sorgfalt über den gesamten Prozess gewährleistet werden. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für die werkstoffliche Verwertung von Mischkunststoffen und Folien, denn das hochwertige Recycling dieser Abfallfraktionen bringt besondere Herausforderungen mit sich. Sehr wichtig ist zum Beispiel die richtige Auswahl und Zusammensetzung des Altplastiks, da jedes Erzeugnis ganz individuelle Anforderungen an das Material mit sich bringt. Mit dem Recycling-Kunststoff hanit wird stets höchste Qualität in jedem Anwendungsbereich sichergestellt.



Doch unabhängig davon, welches Altplastik für die Herstellung der Recycling-Produkte zum Einsatz kommt – eines ist immer gleich: Der Gedanke des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Die Emissionen werden niedrig gehalten und es wird versucht, über die gesamte Wertschöpfungskette möglichst energie- und ressourcenschonend zu arbeiten.