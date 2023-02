Die aktive Zusammenarbeit erfordert laut Leitlinien ein Verhalten, das in der Gesamtschau Ausdruck des Bemühens ist, die Sachverhaltsaufklärung voranzutreiben. Wie auch in Bezug auf den Schadensausgleich sehen die Leitlinien vor, dass sich der Umfang der seitens des Unternehmens vorzunehmenden Aufklärungsmaßnahmen nach den Umständen des Einzelfalls zu richten hat. Dabei müssen der Aufwand und die Prüfungsdichte in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Delikts und zur Komplexität des zugrunde liegenden Sachverhalts stehen.



Laut den "Praktischen Hinweisen" liegen Anhaltspunkte für eine nicht umfassende Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden beispielsweise dann vor, wenn Unterlagen auf Aufforderung nicht, nicht fristgerecht oder nicht vollständig herausgegeben wurden, Erklärungen nicht, nicht fristgerecht oder nicht vollständig abgegeben wurden, über die Herausgabe/Beschlagnahme von Beweismitteln Uneinigkeiten bestehen.



Das Vorliegen solcher Anhaltspunkte schließt aber laut den "Praktischen Hinweisen" die aktive Zusammenarbeit nicht per se aus – vielmehr muss im Einzelfall das Spannungsverhältnis zwischen der Wahrnehmung von Verfahrens- und Verteidigungsrechten und der Pflicht zur aktiven Zusammenarbeit in einer Gesamtschau bewertet werden.



Noch hervorzuheben ist weiters, dass die "Praktischen Hinweise" auch festhalten, dass die Selbstreinigung nicht im „Abhaken” eines möglichst breiten Katalogs von Maßnahmen besteht, sondern schlicht darzulegen ist, welche Maßnahmen konkret getroffen wurden und warum diese aus Sicht des Unternehmens angemessen und ausreichend sind, um weitere Verfehlungen zu verhindern.



Noch existiert in Österreich zu dem Thema der Kooperationsverpflichtung keine aufschlussreiche Judikatur. Die Entscheidungspraxis wird zeigen, in welchem Ausmaß und zu welchen Zeitpunkten Auftraggeber sensible Informationen (etwa zur Schadenshöhe) fordern dürfen bzw. Bieter diese liefern müssen.