Foreign Local Hire

Beim Foreign Local Hire schließt ein österreichischer Arbeitgeber den Dienstvertrag mit einem im Ausland ansässigen Arbeitnehmer ab. Als Arbeitsort wird ein bestimmter Ort im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers definiert, beispielsweise dessen Wohnung (= Home Office), ein Büroarbeitsplatz bei einer allfällig dort bestehenden Konzerngesellschaft oder ein Coworking Space. Physische Arbeitszeiten in Österreich sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Der österreichische Arbeitgeber sollte hier unbedingt prüfen, ob durch die Beschäftigung im Ausland eine steuerliche Betriebstätte begründet wird und ob im Ansässigkeitsstaat des Mitarbeiters Verpflichtungen zum Einbehalt von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträgen bestehen. Zudem sind auch für die Freistellung vom österreichischen Lohnsteuereinbehalt eine Reihe von formalen Vorgaben (zB. Einholung einer Ansässigkeitsbescheinigung) zu beachten.



Foreign Home Office

Das Foreign Home Office zeichnet sich dadurch aus, dass einem im Ausland ansässigen Mitarbeiter mit Arbeitsort in Österreich die Möglichkeit eingeräumt wird, eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen von seinem ausländischen Home Office aus zu arbeiten. Auch in diesem Modell stellen sich ähnliche Fragen wie beim Foreign Local Hire. Je nach Land, Ausmaß der Home Office Tätigkeit und Funktion des Mitarbeiters kann dadurch eine steuerliche Betriebstätte im Ausland begründet werden. Zudem kann sich die Sozialversicherungszuständigkeit von Österreich in den jeweiligen Ansässigkeitsstaat des Mitarbeiters verschieben – ein oftmals sowohl für den Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer unerwünschtes Ergebnis. Eine zusätzliche Komplexität liegt darin, dass sich das Besteuerungsrecht am Mitarbeitergehalt nun auf zwei verschiedene Länder verteilt und damit in vielen Fällen die Einrichtung einer sogenannten Split Payroll notwendig ist.



Virtuelle Entsendung

Die virtuelle Entsendung unterscheidet sich von der „klassischen“ Entsendung dadurch, dass sie zwar idR ebenfalls mit einer organisatorischen Funktionsänderung des Mitarbeiters verbunden ist, aber keine Änderung des Arbeitsorts im Sinne einer physischen Tätigkeitsverlagerung mit sich bringt. Beispielsweise könnte eine Mitarbeiterin der österreichischen Muttergesellschaft die Rolle der HR-Leitung bei einer ausländischen Tochtergesellschaft übernehmen, diese Funktion allerdings weiterhin (beinahe) ausschließlich von ihrem Büro bei der Muttergesellschaft aus ausüben. Bei diesem Modell ist primär darauf zu achten, dass die entsprechenden Personalkosten über geeignete Verrechnungspreisansätze jener Gesellschaft zugeordnet werden, in deren Interesse der virtuell entsandte Mitarbeiter tätig ist. Zudem lösen (zumeist nicht gänzlich vermeidbare) physische Einsatzzeiten bei der ausländischen Konzerngesellschaft im jeweiligen Land oft – wie auch bei einer tatsächlichen Entsendung - Abzugsteuer- oder Lohnsteuereinbehaltspflichten aus.



Workation

Viele Arbeitnehmer möchten die neue „digitale Freiheit“ auch dafür nutzen, ausgedehntere Urlaubsreisen zu absolvieren, aber dabei– meist im Rahmen deutlich reduzierter Arbeitszeiten – weiterhin von der Urlaubsdestination aus für den österreichischen Arbeitgeber zu arbeiten. Die Dauer kann dabei von wenigen Wochen („Workation“) bis zu mehreren Monaten („Jobbatical“) reichen. Auch diesem Mitarbeiterwunsch sollte nicht nachgegeben werden, ohne sich im Vorfeld mit den abgabenrechtlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Je nach Destination und Dauer können auch hier Betriebstättenrisiken oder Lohnsteuerrisiken im Ausland begründet werden. Zudem sollte durch ein optimales vertragliches Set Up darauf geachtet werden, die Arbeitnehmer möglichst auch während der Zeit der Workation in der österreichischen Sozialversicherung „zu halten“.