Starten wir mit einem beliebten und häufig zitierten Mythos im Zusammenhang mit der Schlussrechnung. Der Auftragnehmer (AN) hat seine Leistungen (vertragsgemäß) erfüllt und legt folgend – im besten Fall innerhalb der vereinbarten Frist – die Schlussrechnung an den Auftraggeber (AG).



Nun liegt der Ball beim AG: in den meisten Verträgen folgt auf die Übermittlung der Schlussrechnung eine Frist, innerhalb welcher der AG die Schlussrechnung zu prüfen und – sofern erforderlich – den AN zur Abgabe weiterer für die Prüfung notwendiger Unterlagen aufzufordern hat. Gibt es so eine Frist nicht, beginnt mit der Übermittlung der Schlussrechnung an den AG unmittelbar die vereinbarte Zahlungsfrist zu laufen. Innerhalb dieser Frist hat der AG also die Schlussrechnung – geprüft oder ungeprüft – zu begleichen.



Da mit Ablauf der Zahlungsfrist bekanntermaßen Verzugszinsen – derzeit 12,58 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz – anfallen, wurde es zu einer beliebten Praxis auf Auftraggeberseite, eine vereinbarte "Prüffrist auszusetzen". Dies in dem Glauben, mit einer solchen Mitteilung – oftmals ohne Angabe von Gründen – die Fälligkeit der Forderung verhindern zu können.



Wenngleich dieses Vorgehen durchaus verbreitet ist, ein Anfallen von Verzugszinsen verhindert es keinesfalls. Ein "Aussetzen der Prüffrist" und folglich ein einseitiges "Aussetzen der Fälligkeit" gibt es schlicht und ergreifend nicht und es lässt sich auch weder aus dem Gesetz noch aus Normen oder Gebräuchen ableiten.



Wird also die Forderung vom AG nicht innerhalb der Zahlungsfrist geprüft und beglichen, hat der AN einen Anspruch auf die gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Verzugszinsen.