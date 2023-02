Wie in jedem Herbst bitten wir unsere Leserinnen und Leser, ihre Top- Lieferanten aus der Baubranche zu beurteilen. Auch heuer haben die Bau-Zulieferer wieder zahlreich die Gelegenheit genutzt (und auch nach Ende der Umfrage noch angefragt, ob Abstimmungen noch möglich sind), um ihre Kunden zu motivieren, sie in den bewährten Kategorien Produktqualität, Service und Termintreue so- wie Preis-Leistungs-Verhältnis zu beurteilen. Wir denken, diese Kundenbindung ist ein wichtiger Effekt unserer jahrelangen Tradition.

Finden Sie also auf den folgenden Seiten die Top Ten der jeweiligen Gruppen, die detaillierten Wertungen und die Statements der Gewinner!