Brände können somit vermieden werden, wenn ein oder mehrere dieser Punkte nicht erfüllt werden.Bei der Rohrinstallation in Gebäuden werden immer wieder Rohrsysteme aus brennbaren Materialien eingesetzt. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Rohrleitungen ist die Verbreitung von Feuer bzw. giftigen Rauchgasen durch Rohrleitungen im Bereich Abwasser oder Lüftung besonders gefährlich. Entzünden sich brennbare Rohrmaterialien, schmelzen diese und können durch die Rohrleitungen in darunterliegende Stockwerke tropfen und so die Brandweiterleitung beschleunigen. Durch die notwendige Entlüftung von Rohrsystemen wird Sauerstoff zugeführt, was das Feuer zusätzlich anheizt. Das Hauptproblem besteht jedoch in der Entwicklung giftiger Dämpfe und Gase, die durch den Schmelzvorgang von brennbaren Rohrmaterialien entstehen. Der Großteil der tödlichen Brandunfälle ist auf Vergiftung, und nicht auf Verbrennungen zurückzuführen.Um alle diese Risiken zu minimieren, sind die verantwortlichen Planer und ausführenden Fachhandwerker gefordert, die geltenden Vorschriften und Anforderungen an den Brandschutz umzusetzen, um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen in alle Richtungen zu verhindern. Die sicherste und einfachste Lösung: Brennbare Rohrmaterialien vermeiden!



Eindeutige Empfehlung: Gussrohrsysteme verwenden!

Getestet und zertifiziert:

Entsprechend der EN 877 wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik das FP PREIS® SML Entwässerungssystem aus Gusseisen auf das Brandverhalten von Baustoffen nach EN 13823 (Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten) mittels SBI-Test sowie gemäß EN ISO 1716 (Bestimmung der Verbrennungswärme) mittels Bombenkalorimeter geprüft und entsprechend EN 13501 die Klassifizierung A2 bestätigt.