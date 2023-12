Seit der Gründung im Jahr 1973 ist die Kuhn Holding kontinuierlich gewachsen und schafft es bis heute, traditionelle Werte wie Handschlagqualität und innovative Entwicklungen in eine Symbiose zu bringen. Das Unternehmen beschäftigt 1800 Mitarbeitende und verfügt über eigene Gesellschaften in 14 Ländern mit insgesamt fünf Produktionsstandorten und 53 eigenen Niederlassungen in den Bereichen Baumaschinen, Ladetechnik und Emco Werkzeugmaschinen.



Die Digitalisierung und Modernisierung der Baubranche schreitet rasant voran, beispielsweise durch intelligent gesteuerte Maschinen oder den Einsatz von Drohnen. Kuhn ist stets am Puls der Zeit und hat die innovativsten und modernsten Geräte und Maschinen im Produktportfolio. Und auch der Online-Auftritt des Unternehmens wird laufend erneuert, um den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer optimal gerecht zu werden.