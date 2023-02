Zum einen wurde die Schulturnhallensanierung der BRG Anton-Krieger-Gasse 25 mit dem „Interior Award“ prämiert. Die zweite Auszeichnung ging mit dem „Architecture Award“ an das Projekt Eisring Süd. Ebenfalls mit dem „Architecture Award“ im Bereich Public and Commercial Architecture wurde die GTVS Novaragasse auf die Bühne gehoben. Den vierten Preis konnte Raumkunst für das Projekt Renovierung der Landsteinergasse / Wiesbergergasse für sich gewinnen, ebenfalls in der Kategorie „Public and Commercial Architecture“.