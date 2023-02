Doppelter Erfolg für ARE Austrian Real Estate und SORAVIA: Der Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) hat dem Wiener Pionierprojekt TrIIIple den weltweit prestigereichen Award of Excellence als „Best Tall Residential Building“ verliehen. Überzeugt hat die Fachjury der außergewöhnliche, ganzheitliche Mehrwert für Nutzer. TrIIIple nutzt für Heizung und Kühlung über ein mit Windkraft betriebenes Flusswasserwerk Wasser aus dem Donaukanal. CTBUH hat diese zukunftsweisende, autarke und 100% CO2-neutrale Energielösung zusätzlich mit dem „Systems Award 2022“ gewürdigt.



Gemeinsam mit 33 weiteren Hochhaus-Projekten aus fünf Kontinenten stellte sich TrIIIple außerdem der Bewertung durch die Fachjury des Internationalen Hochhaus Preises in Frankfurt. TrIIIple konnte dabei besonders mit Nachhaltigkeit, herausragender Gestaltung und Design, inneren Raumqualitäten sowie städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten überzeugen. Als einziges europäisches Projekt wurde TrIIIple von der Fachjury für das Finale der fünf weltweit besten Hochhäuser mit Mitbewerbern aus Australien, Singapur, den USA und Kanada nominiert.

TrIIIple, entworfen von Henke Schreieck Architekten, bietet modernste Wohn- und Gewerbeflächen und überzeugt durch einzigartige Services sowie Infrastruktur. Das Hochhaus-Ensemble zeichnet sich durch gut durchdachte Grundrisse, optimale Verkehrsanbindung sowie ein wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch nachhaltiges, CO2-neutrales Kühl- und Heizsystem aus. Mit dieser grünen Energielösung werden CO2-Emissionen eingespart, die dem jährlichen Verbrauch einer durchschnittlichen österreichischen Gemeinde mit rund 10.000 Einwohnern entsprechen. Die Bewohner profitieren zusätzlich von niedrigeren Energiekosten: Im Vergleich zu den Energiekosten im TrIIIple würden die Kosten der Fernwärme Wien je nach Turm zwischen 60% und 100% höher liegen. Zusätzlich sparen TrIIIple-Bewohner die CO2-Steuer.